17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индиец вырвал половину страниц паспорта, чтобы жена не узнала о его путешествиях
Мужчину арестовали и обвинили в мошенничестве.
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Times of India пишет о пассажире, арестованном в аэропорту Мумбаи. 32-летний Самдарши Ядава не смог улететь на Мальдивы и попал в поле зрения полиции.
Дело в том, что в его паспорте отсутствует не менее десяти страниц. Индиец уверяет, что вырвал их перед свадьбой в 2019 году, чтобы будущая супруга не узнала о его частых поездках в Таиланд.
Мужчину обвинили в мошенничестве, изготовлении и использовании поддельных документов. Суд освободил его под залог 25 тысяч рупий (19,7 тыс. рублей). Адвокат Самдарши продолжает настаивать на том, что страницы выпали из паспорта из-за некачественного переплета.
Олеся Маевская