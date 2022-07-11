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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индиец вырвал половину страниц паспорта, чтобы жена не узнала о его путешествиях

Мужчину арестовали и обвинили в мошенничестве.

Times of India пишет о пассажире, арестованном в аэропорту Мумбаи. 32-летний Самдарши Ядава не смог улететь на Мальдивы и попал в поле зрения полиции.

Дело в том, что в его паспорте отсутствует не менее десяти страниц. Индиец уверяет, что вырвал их перед свадьбой в 2019 году, чтобы будущая супруга не узнала о его частых поездках в Таиланд.

Мужчину обвинили в мошенничестве, изготовлении и использовании поддельных документов. Суд освободил его под залог 25 тысяч рупий (19,7 тыс. рублей). Адвокат Самдарши продолжает настаивать на том, что страницы выпали из паспорта из-за некачественного переплета.

Олеся Маевская

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