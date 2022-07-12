Появились новые льготы: Кто их получит и в каком размере будут выплаты

11 июля стало известно, что в Кировской области введут налоговые льготы для предприятий, которые занимаются народными промыслами. Кроме того, для них планируют снизить процентную ставку по микрозаймам. Об этом объявили региональные власти. Проект закона о развитии народных промыслов разработают до 1 сентября.
В этот же день власти Челябинской области сообщили, что установили льготную арендную плату за пользование объектами культурного наследия. Речь идёт о зданиях, которые находятся в государственной собственности региона. Если арендатор вкладывает деньги в их реставрацию, то льготная ставка может составлять один рубль за один квадратный метр. Такую льготу в регионе ввели впервые.
В пятницу на прошлой неделе стало известно, что детям с ограниченными возможностями здоровья организуют двухразовое бесплатное питание в школах. Закон об этом одобрили сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации. Речь идёт о предоставлении такой льготы независимо от формы обучения.
Кроме того, Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о комплексе мер налоговой поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций. Например, можно будет получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные детям до 24 лет. Правда, в том случае, если они обучаются по очной форме в образовательных организациях.
По аналогичной схеме можно будет получить вычет и после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг. Права на получение таких вычетов также распространяются не только на родителей, но и на опекунов. Впрочем, лишь в том случае, если их бывший подопечный продолжает учиться очно.
В этом году появилось множество льгот для компаний, которые работают в сфере высоких технологий, и их сотрудников. В частности, речь идёт о сниженных налогах, отсрочке от армии для IT-специалистов и ипотеке на особых условиях. В июле появились уточнения к правилам получения этих льгот.
Так, например, для того, чтобы предоставить льготную ипотеку сотрудникам IT-фирмы, теперь необходимо доказать, что до 1 января 2022 года льготы на применение пониженных страховых взносов уже использовались. В отношении самих ипотечников из сферы IT правительство с 5 июля допускает сочетание льготной и рыночной ставок, что позволяет увеличить размеры заёмных средств до 30 млн рублей и 15 млн рублей.
Владислав Журавлёвсоветник по правовым вопросам юридической группы «Совет»
К тому же он отметил и несколько региональных новшеств. Например, Новгородская область решила поддержать IT-компании льготной ставкой по УСН в размере 1%, а также дополнительным субсидированием ипотеки для их сотрудников по ставке 2%.
— Ажиотаж вокруг льгот возник в июле в связи с июньскими нововведениями. С 1 июня были проиндексированы МРОТ и прожиточный минимум. При этом за увеличением федеральной величины регионы также стали поднимать свои величины прожиточного минимума. Это привело к возникновению права множества семей на пособия и выплаты на детей. Дело в том, что при расчёте среднедушевого дохода семьи в июле уже учитывалась проиндексированная величина прожиточного минимума. Выросли выплаты опекунам и приёмным родителям, пособия жёнам военнослужащих, ежемесячные денежные выплаты инвалидам, детям-сиротам и приравненным к ним лицам. Соответственно, многие получили повышенные суммы уже в июле с доплатой за июнь, — рассказала юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова.
Также, по её словам, с июля действует нововведённая льгота по бесплатному проезду детей в возрасте до семи лет. Раньше бесплатно могли ездить дети лишь до пяти лет.
Впрочем, при получении транспортных льгот нужно учесть, что и контролёров в этом году станет больше. Об этом в регионах тоже говорили. Например, о том, что нельзя пользоваться чужими льготами, предупредили в Нижнем Новгороде, где увеличили число контролёров.