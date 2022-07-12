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10:49 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Нью-Йорка опубликовали руководство на случай ядерного удара

ООН, 12 июл — РИА Новости. Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме и закрыть окна и двери — авторы видео просят не спрашивать, почему и как такое может произойти.

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«Сегодня департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк выпустил новое объявление, в котором основное внимание уделяется готовности к ядерному инциденту. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности», — сообщается на сайте департамента.

На видео моделируется ситуация, при которой «по Большому яблоку нанесли удар». «Не спрашивайте меня, почему или как», — говорит женщина в черном костюме.

Женщина просит жителей Нью-Йорка запомнить три важных шага. «Быстро укройтесь в помещении», — говорит она. При этом нужно отойти подальше от окон. «Сидеть в машине — не вариант, — рассказывает женщина. — Оставайтесь внутри, закройте все двери и окна, если есть подвал — укройтесь там».

«Если вы были на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься», — рассказывает женщина о втором шаге. По ее словам, нужно снять всю одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы «держать радиоактивную пыль подальше от… тела».

«Шаг третий: следите за обновлениями, за сообщениями СМИ. Не выходите, пока официальные лица не скажут, что это безопасно», — отмечает она.

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