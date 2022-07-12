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В Турции нашли летнюю резиденцию внука Чингисхана Хулагу
Дворец первого ильхана, по-видимому, копировал постройки монгольской столицы Каракорум.
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Археологи обнаружили на юго-востоке Турции следы поселения и дворцового комплекса, предположительно сооруженного ильханом Хулагу — внуком Чингисхана — в середине XIII века. Опираясь на особенности найденной при раскопках черепицы, ученые предположили, что образцом для этих построек служила столица Монгольской империи Каракорум. О находках сообщает пресс-релиз Университета Кятиба Челеби в Измире, а также рассказывает монгольское Национальное информационное агентство Монцамэ.
Родителями Хулагу (1217−1265) были сын Чингисхана Толуй и Сорхахтани-беки, племянница кереитского правителя Ван-хана. В начале 1250-х годов по приказу своего старшего брата Мункэ, каана Монгольской империи, он возглавил поход против государств Ближнего Востока. Хулагу уничтожил Низаритское исмаилитское государство (об этом подробно рассказывает сопровождавший его в походе персидский чиновник Джувейни) и сокрушил остатки Аббасидского халифата, разорив в 1258 году Багдад. После этого Хулагу подчинил северо-запад Ирана и часть Анатолии, провел успешную кампанию в Сирии, но в столкновении с мамлюкским Египтом потерпел поражение. К началу 1260-х годов под властью Хулагу оказалась обширная территория, включавшая большую часть Афганистана, Иран, Курдистан, Азербайджан, восточные районы Малой Азии и Ирак. Приняв титул ильхана («правителя народов»), он фактически возглавил новое государство. Формально оно оставалось в составе Монгольской империи, переживавшей эпоху кризиса, но в действительности государство Хулагу и его преемников, носившее персидское название Иранзамин («Иранская земля»), пользовалось полной самостоятельностью.
Военным походам и мирным предприятиям ильхана уделил большое внимание государственный деятель при дворе Хулагуидов в конце XIII — начале XIV века, врач и ученый Рашид-ад-Дин в большом историческом сочинении «Джами ат-таварих» («Сборник летописей»). Он сообщает, что правитель не только поощрял и приглашал к своему двору мудрецов, но и «…чрезвычайно любил благоустройство, и из построек, которые он возвел, осталось много». Так, ильхан предоставил персидскому ученому Насир ад-Дину ат-Туси средства на строительство обсерватории, руины которой сохранились до наших дней близ города Мераге в Иранском Азербайджане. Известно и о некоторых других крупных сооружениях, возведенных в годы правления Хулагу, например, о летнем дворце в горах Аладаг. Помимо персидских источников, таких как Рашид ад-Дин, его упоминают в своих сочинениях средневековые армянские авторы — Григор Акнерци, Вардан Великий и Киракос Гандзакеци.
Группе монгольских и турецких исследователей под руководством Дануу Анхбаяра (Danuu Ankhbayar) из Монгольского государственного университета и Эрселя Чаглытютюнджигиля (Ersel Çağlıtütüncigil) из Университета Кятиба Челеби в Измире удалось обнаружить остатки крупного комплекса сооружений, который предположительно был летней резиденцией ильхана. Находка сделана близ современной деревни Ханкёй в провинции Ван на юго-востоке Турции.
Прежде всего ученые проанализировали данные из трудов историографов XIII века о местоположении дворца. И персидские, и армянские источники сообщают, что Хулагу, став правителем огромного государства, не отказался полностью от традиционного образа жизни и часть времени проводил, кочуя на землях Армянского нагорья. Ильхану настолько понравились пастбища в районе хребта Аладаг, неподалеку от озера Ван, что он назвал это место Лабтай Сагут («Хорошее для проживания») и решил построить здесь резиденцию для летнего пребывания. Это произошло через девять лет после того, как Хулагу в 1253 году покинул Монголию, начиная поход на Ближний Восток. Грандиозное строительство началось, несмотря на то, что 1262 год был для Хулагу неудачным: в военном конфликте с Золотой Ордой за контроль над территориями в Закавказье он потерпел жестокое поражение. Однако, по замыслу правителя, в местности Лабтай Сагут должен был вырасти не только дворец, но и целый город.
Чтобы определить, где именно он находился, исследователи обратились к археологическим данным и изучили находки, хранящиеся в Ванском музее. Это фрагменты керамики хулагуидского времени, покрытой синей и зеленой глазурью, изразцы и элемент настенной декорировки, изображающий монгольского лучника. Кроме того, в коллекции музея оказались обломки черепицы, аналогичные найденным в монгольском Каракоруме, где располагалась ставка каана. Район, откуда происходят все эти предметы, указал ученым, где следует приступать к раскопкам.
Полевые исследования практически сразу принесли находки такой же керамики, какая хранится в коллекции Ванского музея, в том числе и фрагментов черепицы, копирующей каракорумскую. Археологи отмечают, что на территории Малой Азии черепичные плитки такого типа не изготовлялись. Обнаружены и остатки печи для обжига керамики, а также следы других построек. Одну из них определили как караван-сарай, другие, расположенные к востоку от него, пока не идентифицированы.
Ученые предположили, что ильхан строил свою резиденцию по образцу Каракорума. В этом случае на ее территории должен был существовать буддийский храм, и это косвенно подтверждается письменными источниками, утверждающими, что Хулагу строил кумирни, то есть буддийские святилища. Источники упоминают и о том, что ильхан соорудил христианский храм для одной из своих жен — Докуз-хатун, внучки Ван-хана, которая, как и мать правителя, была кереиткой и исповедовала христианство несторианского толка. Не исключено, что для подданных-мусульман Хулагу построил в городе, принадлежавшем дворцу, и мечеть.
По оценкам, дворцовый комплекс — первый архитектурный памятник эпохи Хулагуидов в Анатолии — занимал участок размерами не менее 1200×1200 метров, и археологи надеются сделать здесь еще немало находок. До сих пор ученым были известны остатки всего трех дворцов монгольских ханов времен существования единой империи. Один из них принадлежал сыну Хулагу Абака-хану (Тахт-е Солейман в Иране), другой — брату Хулагу Хубилай-хану (Шанду в Китае) и третий — еще одному внуку Чингисхана, сыну Джучи Бату-хану (Сарай-Бату, или Селитренное городище в Астраханской области на территории России).
Винера Андреева