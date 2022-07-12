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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

В России выявили первый случай оспы обезьян

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

«Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Как отметили в Роспотребнадзоре, «возможность дальнейшего распространения инфекции купирована».

В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.

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