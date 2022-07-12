В России выявили первый случай оспы обезьян

«Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
Как отметили в Роспотребнадзоре, «возможность дальнейшего распространения инфекции купирована».
В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.