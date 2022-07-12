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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, кто был первым животным-фермером

Ими оказались восточные гоферы.

Источник: Leonardo Weiss/CC BY 3.0

Долгое время считалось, что люди — уникальные млекопитающие, способные выращивать и возделывать растения. Биологи из Университета Флориды доказали, что восточные гоферы тоже занимаются сельским хозяйством, сообщает Phys.org.

Грызуны выкапывают сложные подкорневые тоннели в лесах с болотными соснами, одновременно возделывая их. Растущие коренья обеспечивают от 20 до 60% ежедневных калорий подземных фермеров, притом для человека они незаметны и бесполезны.

Несмотря на то, что до сих пор ведутся научные споры о том, что представляет собой сельское хозяйство, авторы исследования выделяют несколько определяющих признаков земледелия. Среди них: удобрение растений пометом, поддержание необходимой температуры, влажности и вскапывание почвы, которое позволяет растению нормально развиваться. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Олеся Маевская

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