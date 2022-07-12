15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что солнечный свет влияет на набор веса и аппетит у мужчин
В весенний и летний период участники эксперимента потребляли на 300 килокалорий больше.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В журнале Nature Metabolism появилось исследование о регуляции аппетита и наборе веса у мужчин и женщин. Ранее ученые пришли к выводу о том, что источником секреции грелина (гормона, который посылает в мозг сигнал, когда человек голоден) выступает не только желудок, но и кожа. Авторы работы это доказали.
Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль), Колледжа Макса Штерна в долине Изреель (Израиль), Медицинского центра Лангон при Нью-Йоркском университете и Института поведения и мозга Мортимера Б. Цукермана при Колумбийском университете (США) проанализировали данные трехлетнего национального исследования о питании трех тысяч человек.
Усреднив данные, они доказали, что в теплое время года (с марта по сентябрь) мужчины начинают есть больше по сравнению с более холодным периодом (октябрь-февраль): 2188 килокалорий против 1875 килокалорий в день соответственно. Результаты женщин же меняются незначительно: 1475 килокалорий в марте-сентябре против 1507 килокалорий в октябре-феврале.
Авторы просили добровольцев (пять мужчин и пять женщин в возрасте от 18 до 55 лет) находиться на солнце примерно по 25 минут в полдень, когда доза ультрафиолетового излучения максимальна. Образцы крови, взятые до и после эксперимента, показали, что у мужчин наблюдалось усиление метаболизма липидов и стероидов.
Далее ученые в течение десяти недель ежедневно подвергали мышей — по 12 грызунов каждого пола — воздействию ультрафиолета. Во время эксперимента грызуны мужского пола аналогично людям активнее искали пищу, больше ели и быстрее набирали вес.
Олеся Маевская