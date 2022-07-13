12:37 (мск), источник: ТАСС
Skillbox и GeekBrains будут обучать бывших заключенных IТ-специальностям
Проект уже работает в пилотном режиме с Липецкой женской исправительной колонией № 7.
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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские образовательные платформы Skillbox и GeekBrains, входящие в экосистему VK, запустили проект по бесплатному обучению IТ-специальностям бывших заключенных, им помогут с будущим трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе Skillbox.
«Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited (Skillbox, GeekBrains — входят в экосистему VK) запустил проект по ресоциализации заключенных #жизньпосле. В рамках данной инициативы люди, имевшие судимость, смогут бесплатно пройти курсы Skillbox, освоить востребованную профессию и получить помощь с трудоустройством», — сообщили в пресс-службе.
На первом этапе Skillbox выделит 100 грантов на обучение IТ-профессиям на сумму 12 млн рублей. Бывшие осужденные смогут обучаться по 12 специальностям, в их числе: веб-разработчик, SMM-специалист, Java-разработчик, веб-аналитик и другие. Для обучения каждой специальности достаточно будет базового владения компьютером, в остальном профессии можно освоить с нуля, никаких специализированных знаний получателям грантов не потребуется, пояснили в пресс-службе.
Обучиться бесплатно смогут осужденные за нетяжкие преступления, досрочно вышедшие из заключения в 2021—2022 году. Чтобы получить грант, претендентам нужно выбрать курс на сайте проекта #жизньпосле, заполнить заявку и приложить мотивационное письмо. Далее эксперты компании оценят заявки по баллам и распределят гранты, отталкиваясь от следующих критериев: наличие особых жизненных ситуаций (семейные обстоятельства, состояние здоровья и прочее), финансовые ограничения, препятствующие платному прохождению курса, и содержание мотивационного письма.
Помимо 100% грантополучателей, тем, кто также набрал большое количество баллов, но немного не дотянул до получения бесплатного гранта, компания компенсирует 65% стоимости обучения — скидку получат еще 100 претендентов, добавили в компании.
После прохождения 70% курса специалисты центра карьеры Skillbox помогут бывшим заключенным подготовиться к собеседованию, составить портфолио, научат говорить о своем прошлом на встречах с работодателем. Также Skillbox формирует список компаний, которые готовы брать в штат либо сотрудничать на фрилансе с людьми с судимостью, добавили в компании.
Пилотный режим и расширение программы
Проект уже работает в пилотном режиме с Липецкой женской исправительной колонией № 7 с марта 2022 года. 10 участниц осваивают новые профессии, включая «Фотография с нуля до PRO», «Photoshop с нуля до PRO» и другие, рассказали в Skillbox.
Партнерами проекта стали «Зонателеком» и ФСИН России. Компания также планирует масштабировать проект и подключить пенитенциарные учреждения (тюрьмы, исправительные лагеря, колонии) из разных регионов. А также дополнительно на каждое учреждение, которое станет партнером проекта, выделить по 10 грантов на бесплатное обучение.
О Skillbox и партнере
Skillbox — образовательная платформа, входящая в Skillbox Holding Limited — международный образовательный холдинг, в составе которого также GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna. Ключевым инвестором холдинга является VK. Холдинг работает с пользователями по всему миру. По итогам первого квартала 2022 года на платформах холдинга зарегистрировано 10,8 млн пользователей, из которых более 380 тысяч обучаются на платных программах.
«Зонателеком» — телекоммуникационная виртуальная сеть, позволяющая наладить общение в учреждениях закрытого типа, преимущественно в сфере влияния ФСИН. В рамках проекта оказываются услуги аудио- и видеопереговоров, электронной переписки, перевода денежных средств на лицевой счет осужденного, отправки фотографий, а также заказа газет и журналов.