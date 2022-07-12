Чубайс объяснил уход с поста главы Ассоциации возобновляемой энергетики

«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — сказал Чубайс.
Новым сопредседателем АРВЭ станет основатель «Ренова» Виктор Вексельберг, говорится в Telegram-канале ассоциации. «Виктор Вексельберг стал новым сопредседателем АРВЭ, сменив добровольно покинувшего пост Анатолия Чубайса», — сообщили в ассоциации.
Президиум Ассоциации рассмотрел заявление Чубайса о досрочном сложении полномочий еще 10 июня, сообщал источник ТАСС, близкий к организации. Он назвал это личным решением политика. Тогда же агентство сообщило, что стать новым сопредседателем предложили Вексельбергу.
АРВЭ — некоммерческая ассоциация, которая представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики. Ее деятельность направлена на создание благоприятного инвестклимата и популяризацию использования возобновляемых источников энергии в России. Целью организации является объединение усилий ее членов и сотрудничество в сфере ВИЭ.
В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из страны из-за позиции по Украине. Двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой. Представитель Чубайса в мае сообщил, что тот находился в Турции и посещал Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. В Кремле заявили, что Чубайс покинул должность по собственному желанию и что не намерены следить за его судьбой.
В апреле АФК «Система» сообщила, что Чубайс покинул совет директоров компании.