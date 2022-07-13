Врач спрогнозировал «двугорбую» волну COVID-19 в России

По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет. В частности, коронавирус активно распространяется в некоторых странах Европы.
«Новая волна коронавирусной инфекции, которая пришла в Европу, связана с тем, что иммунитет у европейцев ослаб. У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем (массовая вакцинация в ЕС проходила еще раньше, — ред.) иммунитет практически исчез», — отметил он.
«Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре-декабре 2021 года была массовая вакцинация, и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни», — пояснил Болибок.
Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет, продолжил он.
«У нас несколько позже была волна “омикрона”, пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю», — сказал Болибок.
Особенности снижения иммунитета к коронавирусной инфекции могут привести к тому, что россияне столкнутся с «двугорбой» волной COVID-19, добавил врач.
«Вполне может оказаться, что у нас волна будет “двугорбая”: сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — уточнил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
COVID-19 остается опасным для жизни заболеванием, и единственная надежная защита от него — это вакцинация, заключил врач.