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03:54 (мск), источник: © РИА Новости

Врач спрогнозировал «двугорбую» волну COVID-19 в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение о том, почему новая волна COVID-19 пришла в Евросоюз, а в России ее пока нет.

Источник: © РИА Новости

По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет. В частности, коронавирус активно распространяется в некоторых странах Европы.

Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, считает Болибок.

«Новая волна коронавирусной инфекции, которая пришла в Европу, связана с тем, что иммунитет у европейцев ослаб. У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем (массовая вакцинация в ЕС проходила еще раньше, — ред.) иммунитет практически исчез», — отметил он.

В России пока не сложились условия для новой вспышки COVID-19, полагает врач.

«Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре-декабре 2021 года была массовая вакцинация, и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни», — пояснил Болибок.

Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет, продолжил он.

А естественный иммунитет к COVID-19, возникший у многих россиян в период распространения омикрон-штамма, может существенно снизиться к сентябрю, прогнозирует врач.

«У нас несколько позже была волна “омикрона”, пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю», — сказал Болибок.

Особенности снижения иммунитета к коронавирусной инфекции могут привести к тому, что россияне столкнутся с «двугорбой» волной COVID-19, добавил врач.

«Вполне может оказаться, что у нас волна будет “двугорбая”: сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — уточнил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

COVID-19 остается опасным для жизни заболеванием, и единственная надежная защита от него — это вакцинация, заключил врач.

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