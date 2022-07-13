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11:00 (мск), источник: © РИА Новости

Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Недостаток кислорода (гипоксия), пережитый младенцем в период внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни, это выяснили исследователи из Института физиологии имени Павлова РАН, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.

Источник: Reuters

Несмотря на то что о наследственных факторах риска развития пагубных привычек наука накопила большой объем информации, до сих пор не сформирована цельная теория о влиянии внешней среды, особенно в период внутриутробного развития, на возникновение зависимостей.

Гипоксию, обусловленную стрессовым состоянием матери, ученые Института физиологии смоделировали на крысах. Этот подход позволяет изучать последствия разных предродовых патологий человека, таких как беременность с анемией, плацентарной недостаточностью, заболеваниями сердца, легких и почек и другими факторами.

«Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур “системы вознаграждения мозга” является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.

Эти результаты были получены при изучении внутриутробного развития крыс на 14−16-х сутках беременности. Такой период соответствует 5−8-й неделе пренатального развития человека.

С помощью современных биохимических методов в ходе исследования удалось понять ключевые причины, изменяющие нормальное функционирование мозговой «системы вознаграждения», и в дальнейшем влияющие на развитие никотиновой зависимости, добавил Стратилов.

Полученные данные важны для разработки предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости, отмечают авторы работы. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology.

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