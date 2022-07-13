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11:15 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за роста заболевших COVID-19

Роспотребнадзор не собирается вводить коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса, «альфа» и «дельта». Именно поэтому «введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», уточнили представители ведомства по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

При этом на фоне роста заболеваний в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам не пренебрегать базовыми мерами предосторожностями. Людям, относящимся к уязвимым категориям (в том числе страдающим от хронических заболеваний), посоветовали носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

Также сохраняется рекомендация по ревакцинации от COVID-19 раз в полгода. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом посоветовал надевать маски в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели. Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5. За последние сутки в России было выявлено 3002 случая заражения ковидом, следует из данных оперативного штаба от 12 июля.

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