14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что пациенты с геном неандертальца хуже воспринимают лечение
Лечение даже в малых дозах может нанести вред организму.
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Генетики-эволюционисты из Каролинского института Швеции установили, что организм людей, геном которых схож с геномом неандертальцев, с трудом воспринимают лекарства, влияющие на кровеносную систему. Это объясняет, почему ферменты варфарина, ибупрофена и статинов, ответственные за расщепление фармацевтических препаратов, разжижение крови и снижающие уровень холестерина, по-разному усваиваются пациентами с похожими диагнозами.
Свое исследование ученые опубликовали в научном журнале The Pharmacogenomics Journal. В нем генетики указали, что, к примеру, разжижающий кровь препарат варфарин предполагает тщательный расчет каждой дозы: слишком малая будет неэффективна, слишком большая может привести к неконтролируемому кровотечению. Но у пациентов с подобными генами даже малая доза может вызвать опасную реакцию.
«Терапевтические дозы могут быть токсичными для носителей гена неандертальца», — отметил ведущий специалист исследования Хьюго Зеберг.
Генетикам предстоит разобраться, какие еще последствия генных особенностей есть у «наследников» неандертальцев.
Олеся Маевская