В России создали первый полезный энергетик без вреда для здоровья

Так, в составе напитка есть каштановое молоко, которое является выгодной альтернативой кокосовому. Большое количество витамина С в напитке сохраняется в конечном продукте даже после термической обработки. Как утверждают создатели напитка, такой энергетик может быть полезен всем, кому требуются дополнительная энергия и силы, — как IT-специалистам, так и людям, которые находятся в экстремальной ситуации, например спортсменам или военным.
«Я предложил делать продукт с использованием животного и растительного сырья. Во время учебы, изучая существующие аналоги молока, я не нашел каштана. В России он растет во многих регионах. Это отличная альтернатива кокосовому молоку — по органолептике они похожи, а по консистенции каштановое молоко схоже с коровьим, поэтому их очень удобно смешивать. Так что если говорить об импортозамещении, то вот оно: каштановое молоко дешевле и ничуть не хуже кокосового, к тому же у него очень приятный ореховый привкус», — рассказал один из создателей напитка, магистрант МГУПП Ярослав Егоров.
В напитке есть классические компоненты энергетиков — таурин и кофеин, но нужен был еще и элемент для насыщения. В качестве источника белка создатели выбрали коровье молоко, как наиболее органичное и насыщенное полезными веществами.
«За счет коровьего молока в нашем напитке присутствуют восемь незаменимых аминокислот, которые организмом самостоятельно не синтезируются, а также водорастворимые жиры. В отличие от стандартных энергетиков, в которых вообще нет витаминов и макро- и микроэлементов, у нас основой напитка являются молоко и каштан, и за счет этого повышается энергетическая и пищевая ценность конечного продукта. Мы уже провели исследования на лабораторных животных и получили отличные результаты: животные показали большую активность и выносливость. При этом напиток не провоцирует избыточный вес, обладая высокой питательной ценностью», — отметила вторая участница проекта Арина Недорезова.
Командой МГУПП сделаны все экономические расчеты, есть плановая себестоимость, рассчитана экономическая целесообразность, готовы ТУ и ТИ. У проекта уже есть партнеры. Также ведутся переговоры еще с рядом предприятий, которые хотят интегрировать линии по выпуску напитка в свое производство.
Смещение рынка пищевой продукции в сторону индивидуализированного питания и рост продолжительности жизни за счет функционального питания являются основной целью стратегического проекта МГУПП «Аддитивные технологии и ингредиенты рынка FoodNet», поддержанного программой Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).
Ранее сообщалось, что белгородские ученые определят самые рентабельные сорта винограда для российских виноделов.