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12:44 (мск), источник: ТАСС Наука

Ежегодно более 10 млн человек пытаются избавиться от лудомании

0,23% людей от общего населения планеты обращаются за профессиональной помощью.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 июля. Австралийские и новозеландские исследователи выяснили, что ежегодно около 10 млн человек обращаются за помощью к специалисту, чтобы избавиться от лудомании — безудержного стремления играть в азартные игры. Работа опубликована в журнале Addiction. О результатах в четверг сообщила пресс-служба британского Общества по изучению зависимости.

Лудомания — расстройство поведения, при котором у человека появляется зависимость от азартных игр: он проводит за ними много времени, тратит деньги на новые ставки и иногда влезает в долги. Всемирная организация здравоохранения сравнивает потенциальный ущерб для здоровья от таких игр с вредом от депрессии и расстройств, связанных с алкоголем. За последние 10 лет проблема обострилась в связи с появлением онлайн-казино, букмекерских контор и компьютерных игр со встроенными элементами казино.

Исследователи решили выяснить, как много людей обращаются за профессиональной помощью при борьбе с лудоманией. Для этого они объединили и изучили информацию из 24 исследований игровой зависимости, которые проводили в Австралии, Европе и Северной Америке в последние несколько нет.

«Авторы исследования обнаружили, что во всем мире примерно каждый 400-й человек обращался за помощью из-за игровой зависимости либо в течение последних 12 месяцев, либо в какой-то момент своей жизни. А это около 0,23% от общего населения планеты», — говорится в сообщении.

По оценкам исследователей, один из 25 игроков с умеренным риском и 1 из 5 человек с лудоманией, обратились за помощью по поводу проблем, связанных с азартными играми. Авторы отметили, что в общей сложности около 10 млн людей стараются справиться с этой зависимостью, что составляет от 4% до 20% от их общего количества.

Исследователи подчеркивают, что необходимо и дальше анализировать проблему, чтобы разработать адекватные методы помощи и самопомощи для зависимых.

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