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11:47 (мск), источник: ТАСС Наука

В России создали новые фотокатализаторы для оптимизации процесса получения лекарств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Исследователи из Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН и Института общей и неорганической химии им. H. С. Курнакова (ИОНХ) РАН на основе красителей получили новые фотокатализаторы — вещества, повышающие скорость химических реакций под действием света.

Их эффективность в 100 раз выше аналогов, и они позволят оптимизировать синтез лекарств. Работа опубликована в Journal of Catalysis. О результатах сообщили в четверг в Российской академии наук.

«На основе порфиринов, относящихся к классу тетрапиррольных красителей, ученым удалось получить новые эффективные фотокатализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции под действием света. Направленная модификация молекулы порфирина позволила повысить эффективность окисления сульфидов (органических соединений, содержащих атом серы), что имеет важное значение в органическом синтезе. Авторы ожидают, что полученные соединения станут основой для разработки новых каталитических материалов, повышающих эффективность синтеза лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Уникальность работы, как пояснили ученые, состоит в том, что предложенная модификации молекулы порфирина позволила получить соединения в 100 раз эффективнее известных аналогов.

Это позволит значительно уменьшить количество требуемого фотоактивного вещества, что снизит и затраты, и воздействие на экологию. Так, порфирины широко распространены в живой природе, и их синтетические аналоги не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

«С целью подтверждения дальнейших перспектив таких каталитических процессов молодежный коллектив исследователей осуществил разработку методов синтеза широкого круга новых фотокатализаторов — порфиринов, содержащих дополнительные гетероциклические фрагменты. Нам удалось существенно упростить их получение», — добавила главный научный сотрудник ИОНХ РАН Юлия Горбунова, слова которой приводятся в сообщении.

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