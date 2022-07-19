В России создали новые фотокатализаторы для оптимизации процесса получения лекарств

Их эффективность в 100 раз выше аналогов, и они позволят оптимизировать синтез лекарств. Работа опубликована в Journal of Catalysis. О результатах сообщили в четверг в Российской академии наук.
«На основе порфиринов, относящихся к классу тетрапиррольных красителей, ученым удалось получить новые эффективные фотокатализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции под действием света. Направленная модификация молекулы порфирина позволила повысить эффективность окисления сульфидов (органических соединений, содержащих атом серы), что имеет важное значение в органическом синтезе. Авторы ожидают, что полученные соединения станут основой для разработки новых каталитических материалов, повышающих эффективность синтеза лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.
Уникальность работы, как пояснили ученые, состоит в том, что предложенная модификации молекулы порфирина позволила получить соединения в 100 раз эффективнее известных аналогов.
«С целью подтверждения дальнейших перспектив таких каталитических процессов молодежный коллектив исследователей осуществил разработку методов синтеза широкого круга новых фотокатализаторов — порфиринов, содержащих дополнительные гетероциклические фрагменты. Нам удалось существенно упростить их получение», — добавила главный научный сотрудник ИОНХ РАН Юлия Горбунова, слова которой приводятся в сообщении.