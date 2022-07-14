14:34 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за странные случаи «неизвестной смертельной болезни» в Танзании?
В Танзании расследуют вспышку неизвестной болезни.
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Вспышка неизвестной болезни произошла на юге Танзании. Трое человек уже погибли, остальные зараженные находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает местное издание Citizen со ссылкой на главу медицинской службы страны Айфело Сичвале.
По словам Сичвале, неизвестная болезнь поразила жителей Руангвы из области Линди. С 5 по 7 июля в одну их местных клиник доставили пациентов «с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью», заявил глава медслужбы Танзании.
«По состоянию на 12 июля было всего 11 пациентов, трое из которых умерли», — уточнил он.
Сичвале также сообщил о двоих выздоровевших (их уже выписали). Добавив, что в другом районе Линди, в Килве, еще пятеро человек находятся дома на самоизоляции.
По данным Medical Xpres, на сегодняшний день в Линди зарегистрировано 13 случаев заболевания.
В настоящее время правительство Танзании направило в Линди группу ученых-медиков, чтобы расследовать загадочное заболевание. Пока нет никаких официальных выводов.
Симптомы болезни напоминают геморрагические лихорадки, такие как Эбола или Марбургский вирус, однако тесты всех пациентов показали отрицательные результаты на оба этих заболевания, а также на COVID-19, отметил Айфело Сичалве.
Президент Танзании предположила, что в результате деградации окружающей среды переносчиками «странной» болезни могли стать дикие животные.
«Болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. С деградацией окружающей среды жизнь некоторых диких видов была нарушена, заставляя их приближаться к населенным пунктам, что влияет на здоровье человека», — пишет Citizen, ссылаясь на высказывание главы Танзании Самии Хасан Сулуху.
О каких животных идет речь, президент не уточнила.
Нет. В прошлом году неизвестная инфекция унесла жизни 15 жителей области Мбея. Всего за помощью обратилось около 50 человек. Их рвало кровью. В ходе обследования пациентов выяснилось, что большинство мужчин страдали язвенной болезнью желудка и печени. Болезнь с аналогичными симптомами в этой области Танзании случалась и в 2018 году.