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14:45 (мск), источник: РАПСИ

Путин подписал закон о создании Всероссийского детского движения

МОСКВА, 14 июл — РАПСИ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи.

Источник: Пресс-служба Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов»

Целью движения является подготовка детей к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры.

Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, занимающимися воспитанием и организацией досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего: общего или профессионального. Наставниками не могут быть лица, которые не допускаются к педагогической деятельности, и иностранные агенты.

Кроме того, при губернаторах в субъектах РФ предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения.

Также движение получит право иметь свою символику. Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд. Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета.

«На следующей неделе запланирован Учредительный съезд. Свою работу движение может начать уже с сентября», — сообщил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артём Метелев.

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