14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
На двусторонней картине Модильяни обнаружили еще три эскиза
Подозрение об их наличии появилось 12 лет назад.
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Сотрудники израильского Музея Хехта обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого итальянского художника XX века Амедео Модильяни, спрятанных под поверхностью его картины «Обнаженная в шляпе», сообщает The Guardian.
Изначально на холсте было два изображения: обнаженная женщина «вверх ногами» на одной стороне и портрет Мод Абрантес, подруги экспрессиониста, на другой.
В 2010 году куратор музея заметил глаза третьей фигуры, выглядывающей из-под воротника Абрантес, но только сейчас картину пропустили через рентген. На новых эскизах были обнаружены лица мужчины и женщины с собранными в пучок волосами.
Теперь на холсте насчитывается пять работ Модильяни. Эксперты полагают, что художник написал картины поверх друг друга, чтобы сэкономить деньги на новые полотна.
Олеся Маевская