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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

На двусторонней картине Модильяни обнаружили еще три эскиза

Подозрение об их наличии появилось 12 лет назад.

Сотрудники израильского Музея Хехта обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого итальянского художника XX века Амедео Модильяни, спрятанных под поверхностью его картины «Обнаженная в шляпе», сообщает The Guardian.

Изначально на холсте было два изображения: обнаженная женщина «вверх ногами» на одной стороне и портрет Мод Абрантес, подруги экспрессиониста, на другой.

В 2010 году куратор музея заметил глаза третьей фигуры, выглядывающей из-под воротника Абрантес, но только сейчас картину пропустили через рентген. На новых эскизах были обнаружены лица мужчины и женщины с собранными в пучок волосами.

Теперь на холсте насчитывается пять работ Модильяни. Эксперты полагают, что художник написал картины поверх друг друга, чтобы сэкономить деньги на новые полотна.

Олеся Маевская

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