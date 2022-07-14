17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американские биологи узнали секреты биома «морских драконов»
Оказывается, их ДНК способна создавать собственные копии.
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Рыбы семейства игловых всегда отличались от других морских созданий особенностями своего строения. Одни особи были тонкими и вытянутыми, как морские иглы, вторые — изогнутыми и с искривленным позвоночником, к примеру, морские коньки и «морские драконы» (sea dragons). Именно их геном ученые Университета Орегона решили изучить, чтобы понять, какие эволюционные изменения к этому привели, пишет газета The New York Times.
Объектами исследования стали два «морских дракона» — Phyllopteryx taeniolatus и Phycodurus eques, известный также как морской конек-тряпичник. У родственников морских коньков изогнутый позвоночник, тонкое вытянутое рыло, лишенное зубов, многочисленные шипы и выросты на теле. Ученые подозревали, что эволюция изменила регуляцию их развития — так называемые факторы роста фибробластов.
«Они чрезвычайно важны для формирования, скажем, зубов, которые эти существа утратили, для формы рыла или разрастания выростов — и это лишь некоторые примеры», — рассказывает Сьюзи Басшам, один из авторов работы.
Изучение геномов показало, что некоторые гены, кодирующие упомянутые факторы роста фибробластов, в них вовсе отсутствуют. Это означает и перестройку системы регуляции экспрессии генов — ничего подобного в диких популяциях биологи еще не встречали.
Также выяснилось, что у геномов «морских драконов» имеется много повторяющихся последовательностей, в том числе так называемых транспозонов — участков ДНК, способных свободно перемещаться и создавать собственные копии. Долгое время такие последовательности считали бесполезной функцией ДНК, но сейчас они стали «помощниками» быстрых эволюционных преобразований.
Олеся Маевская