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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: © РИА Новости

По данным исследования, 79% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% «скорее не доверяют» президенту РФ, остальные затруднились ответить.

По мнению 81% опрошенных Путин «скорее хорошо» работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 9% респондентов затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проведен 10 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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