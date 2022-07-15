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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В национальном парке Таиланда спасли семью слонов, упавших в яму

Специалисты вытаскивали животных три часа.

Ветеринары и персонал национального парка Таиланда провернули операцию по спасению мамы-слонихи и ее детеныша, сообщает The Guardian. Годовалый слоненок упал в дренажную яму, которую подтопило дождем накануне.

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Мама не смогла помочь ему и кружила над ним, пока ей не вкололи успокоительное. Однако лекарство имело неприятные последствия: из-за перенапряжения доза оказалась для слонихи слишком большой, и она тоже упала в яму, перекрыв доступ к слоненку.

Маму-слониху срочно оттащили с помощью подъемного крана, и пока ветеринары приводили ее в чувства, спасатели откапывали слоненка из ямы. Спустя три часа семейство, живое и здоровое, поспешило в родные джунгли.

Недавно мы писали о спасении московского кота, по случайности замурованного в мостовой балке.

Олеся Маевская

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