16:07 (мск), источник: ТАСС Наука
Молдавия запустила в космос свой первый спутник
Аппарат весит чуть более 1 кг.
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КИШИНЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Первый молдавский спутник, который построили студенты Технического университета Молдавии (ТУМ) при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA (ДЖАКСА), запущен в космос.
«Сегодня в 03:44 (соответствует мск) был запущен в космос сконструированный ТУМ спутник TUMnanoSAT, который был доставлен на ракете Falcon 9 компании SpaceX на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении университета в пятницу. Ожидается, что аппарат будет выведен на орбиту с помощью манипулятора с японского модуля «Кибо».
Молдавский спутник представляет собой куб с гранью 10 см. Он оснащен датчиками различных типов для ориентации в пространстве, системами связи и питания на основе солнечных батарей. Вес аппарата составляет чуть более 1 кг. С его помощью молдавские студенты смогут оценить эффективность работы различных систем, провести собственные исследования.
Проект реализуется на основе программы сотрудничества японского агентства с Управлением ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA).