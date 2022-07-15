Российский космонавт впервые полетит на корабле Илона Маска

Согласно договоренности, в состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур, войдут космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев (командир) и Дмитрий Петелин (бортинженер), а также астронавт NASA Франсиско Рубио (бортиженер-2).
В состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1) и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина (специалист миссии-2).
«Соглашение отвечает интересам Российской Федерации и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях, — говорится в сообщении.— Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта “Роскосмоса” и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно».
Ранее сообщалось, что первый полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября.
6 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (15 июля его на этом посту сменил Юрий Борисов) сообщил, что соглашение о перекрестных полетах будет подписано в ближайшее время.