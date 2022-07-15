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23:05 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор не увидел необходимости в возврате ковид-ограничений

Если ситуация ухудшится в отдельном регионе, ограничения могут быть введены на его территории, пояснили в ведомстве. Несмотря на рост числа заражений подштаммами «омикрона», роста нагрузки на больницы не ожидается.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация с коронавирусом в России в целом остается стабильной, заявили в Роспотребнадзоре.

Там обратили внимание на «увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов» омикрон-штамма, которые проще передаются от человека к человеку, но заболевание при которых протекает легче, чем при заражении альфа- или дельта-штаммом.

Риски роста нагрузки на систему здравоохранения, таким образом, незначительны и необходимости в возобновлении федеральных ограничений нет, считают специалисты регулятора.

Если в том или ином регионе ситуация ухудшится, власти смогут ввести на его территории ограничительные меры, отметили в ведомстве.

В июне Россия сняла ограничения на прибытие воздушным и морским транспортом, сохранив лишь ограничения на въезд по суше. 2 июля перестали действовать ограничения, направленные на предотвращение распространения вируса внутри страны: требование о ношении масок, запрет на работу общепита по ночам и некоторые другие. До этого некоторые меры уже отменили в отдельных регионах.

С 15 июля в России отменены все коронавирусные ограничения на пересечение границ. Для иностранцев, прибывающих в страну воздушным транспортом, кроме граждан Белоруссии, сохраняется лишь требование о сдаче ПЦР-теста при въезде.

В Роспотребнадзоре объясняли, что послабления связаны с устойчивым снижением заболеваемости в последние четыре месяца. Однако 14 июля глава ведомства Анна Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 из-за распространения новых штаммов «омикрона». Она отметила, что «новые подварианты» не приводят к более тяжелому течению заболеваемости и, как следствие, увеличению нагрузки на больницы. Тем не менее регионы должны быть готовы к новым «вызовам» в связи с пандемией, подчеркнула главный санитарный врач.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга на фоне сообщений о распространении новых субвариантов рекомендовали горожанам носить маски.

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