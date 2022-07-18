10:28 (мск), источник: N + 1
Бурение нефтяных скважин в Иране закончилось обнаружением древнего некрополя
В 2000-летних гробницах находились огромные погребальные урны последователей митраизма.
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Во время бурения нефтяных скважин на юго-западе Ирана случайно нашли древний некрополь, который включал гробницы с огромными погребальными урнами. Похоже, этот погребальный комплекс восходит ко временам существования Парфянского царства (III век до нашей эры — III век нашей эры), когда захоронения в нем проводили последователи митраизма. Об этом сообщило издание Tehran Times.
Индоиранский культ Митры — божества дневного света и солнца, устроителя природного космоса, первоначально связанного с идеей договора, — стал основой возникшей на Ближнем Востоке в эпоху эллинизма синкретической религии, обычно именуемой митраизмом. Митра воплощал доброжелательную сторону божественной сущности и гарантировал существовавшие в мире отношения. Происхождение культа Митры традиционно связывается с верованиями предков индоариев и ираноариев, пребывавших на Ближнем Востоке во II тысячелетии до нашей эры. Иранский митраизм возник в державе Ахеменидов вследствие соединения нескольких культов. Возможно, он стал идеологией, которая находилась в оппозиции у зороастризма.
Поклонники Митры отличались своим погребальным обрядом. Они оставляли тела своих умерших на поверхности, а затем собирали их кости и помещали в астоданы («костехранилища» или «вместилища костей») — специальные урны для костей. Такой тип погребений был особенно популярен в восточных областях Парфянского царства. Так, урны из терракоты, обычно не покрытые глазурью и относящиеся к поздней Парфии, были обнаружены в Нисе и Согдиане. В западных же областях этого царства были приняты и другие виды погребений, например, замуровывание трупов в стены или полы домов из глиняных кирпичей или размещение останков в деревянных или глиняных склепах.
Во время бурения нефтяных скважин у реки Карун, в окрестностях города Ахваз, расположенного на юго-западе Ирана, случайно обнаружили древний некрополь. Иранский археолог Хоссейн Фейзи (Hossein Feizi) сообщил, что погребальный комплекс находится примерно в 150 метрах от реки и включает погребения древних людей, включая гробницы с огромными урнами бежевого цвета, покрытыми природной смолой.
По мнению ученого, поскольку урны обращены к реке, это позволяет сделать вывод, что некрополь использовали последователи митраизма.
Предварительные исследования показали, что погребальный комплекс восходит ко временам Парфянского царства, существовавшего около 247 года до нашей эры — 224 года нашей эры и простиравшегося от верхнего Евфрата (территория современной Турции) до восточных районов Ирана. Фейзи отметил, что традиция захоронения в урнах восходит еще к неолиту. Но обычно таким способом хоронили младенцев или маленьких детей. В Иране подобный обряд получил широкое распространение именно во времена Парфянского царства.
Обнаруженные гробницы с урнами, по мнению археолога, можно сравнить с прошлыми находками, сделанными во время исследования могильника в провинции (остане) Бушир. Этот памятник, возникший во времена древнего государства Элам (около 3200−539 годов до нашей эры) и просуществовавший до империи Сасанидов (около 224−651 годов нашей эры), включал три типа погребений, в том числе гробницы с огромными урнами. Большинство захоронений в этом могильнике датируются временами Парфянского царства.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях древностей Ирана. Так, палеопаразитологи впервые обнаружили азиатского цепня в древних фекалиях из Ирана. Их нашли в образцах из Чехрабадской соляной шахте, известной благодаря соляным мумиям. А археологи раскопали на северо-востоке Ирана руины третьего по величине зороастрийского храма огня, существовавшего во времена династии Сасанидов, то есть около 224−651 годов.
Михаил Подрезов