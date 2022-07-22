13:49 (мск), источник: © РИА Новости
В России создали визуализатор вен с уникальной функцией
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визуализатор вен с функцией принятия решения разработал студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С помощью программного обеспечения визуализатор позволит медицинскому персоналу выбрать оптимальное место для пункции. Создатели считают, что это сделает процедуру забора крови быстрее и комфортнее для пациентов: без лишних проколов в поисках вены. Об этом сообщили в пресс-службе ТюмГУ.
По словам разработчиков, каждый восьмой человек имеет труднодоступные вены и испытывает дискомфорт при взятии анализов. С такими проблемами сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, ожирением, анатомическими особенностями, например, с глубоким залеганием вен, или люди, проходящие инфузионную терапию. Визуализатор вен CyberVein поможет сделать процедуру более комфортной.
«Визуализатор вен дистанционно, на расстоянии около 30 сантиметров, сканирует поверхность кожи, обрабатывает полученные изображения и проецирует рисунок обратно. Так обнаружить вены гораздо легче», — рассказал студент третьего курса направления «Мехатроника и робототехника» Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Иван Демин.
Уникальность нового устройства — в программном обеспечении. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры, которые помогают оценить глубину залегания вен и их толщину. На основе этой информации визуализатор предлагает оптимальные точки пункции и проецирует их на кожу. По словам экспертов, ни один другой веновизор не дает таких возможностей.
В дальнейшем новое устройство станет частью другого, более крупного проекта, над которым Иван Демин работает с другими студентами.
«Мы с командой уже второй год занимаемся другим проектом — разработкой автономной системы забора крови AutoHem, в которой визуализатор вен CyberVein и система их распознавания является частью большого аппарата», — объяснил молодой ученый.
Он также отметил, что среди конкурентов и аналогов нет российских производителей, поэтому одна из целей их проекта — технологическая независимость. Эту идею активно поддерживает университет. Для этого в вузе выстраивается многоуровневая система, которая включает в себя инновационную направленность образовательного процесса.
«На протяжении последнего времени мы создаем значительное количество предпринимательских и технологических элективов, которые позволяют студентам любых направлений примерить мантию новатора. Знаменательно, что эти первые шаги дают столь ощутимые результаты», — отметил ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук.
Проект Ивана Демина и студента ТюмГМУ Николая Мышьякова вышел в финал конкурса «Студенческий стартап» и отмечен в направлении «Медицина и технологии энергосбережения». За это молодые ученые получили грант — один миллион рублей. Конечный результат визуализатора вен студенты представят в июле 2023 года. В планах — зарегистрировать его как медицинское изделие.
Организаторами конкурса «Студенческий стартап» являются Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».