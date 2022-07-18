Турагентства сообщили о полуторамесячных очередях за шенгенскими визами

Гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова рассказала изданию, что визовый центр Испании предлагает около 500−600 мест на запись в день, которые делятся на несколько визовых центров в России. Из них на Москву приходится около 300 мест, что, по ее словам, очень мало. Записи в визовый центр Франции придется ждать месяц-полтора, отметила Феоктистова. Раньше туристы могли подать документы за дополнительную плату через VIP-зал, однако сейчас такой услуги нет, уточнила она.
Консульство Греции принимает по 150 паспортов в день и ввело запись на эту квоту, рассказал директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. По его словам, записаться на июль уже нельзя, скоро откроется запись на август, однако она тоже быстро закончится. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подтвердила проблемы с записью на подачу документов через французский визовый центр. Ближайшие окна есть на август, рассказала она. Консульство Греции в Москве, которое в конце июня приостанавливало работу, сейчас выдает визы, но мест на подачу документов стало меньше.
В визовом центре Франции заявили изданию, что сложности в работе системы записи могут наблюдаться из-за «высокой активности». Если при попытке записаться на сайте появляется сообщение, что свободных дат нет, это не ошибка сайта, а отсутствие свободного времени, отметили в центре.
На сайте греческого визового центра говорится, что у тех, кто планирует поездку после 25 июля и уже подал документы на визу, могут возникнуть задержки в обработке заявления и возврате паспорта. В генконсульстве Греции в Москве не хватает сотрудников, поэтому запись на подачу документов могут перенести. В самом визовом центре страны не предоставили изданию дополнительных комментариев. В визовом центре Испании вопросы о сложностях с записью переадресовали в генконсульство страны. Издание направило туда запрос.