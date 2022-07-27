Штрафы за нарушения ПДД необходимо привязать к мощности двигателя авто

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает внедрить новацию, направленную на повышение дисциплины на дорогах — начислять сумму штрафа в зависимости от класса автомобиля.
В 2021 году в отношении нарушителей ПДД вынесено более 179 миллионов постановлений о наложении штрафов, почти 70 процентов из них — за превышение скорости. При этом совершенно очевидна тенденция: чем «круче» автомобиль, тем больше числится на нем штрафов. И известный актер, устроивший смертельное ДТП в июне 2020 года на Садовом кольце в столице, был отнюдь не рекордсменом: за его роковым джипом числилось всего 155 штрафов, и на момент аварии только 12 неоплаченных. В том же году инспекторы ГИБДД поймали лихача на черном БМВ, на который было выписано аж 2 тысячи штрафов, и 176 с просроченной оплатой. «Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными. Во-первых, размер штрафов изначально определялся с учетом только минимальных и средних доходов. Во-вторых, он не индексировался, а значит утратил свою значимость из-за инфляции и девальвации. Чтобы наказание несло воспитательную функцию и для людей с высоким уровнем дохода, многие европейские страны устанавливают штрафы с учетом материального положения нарушителя», — пишет Дмитрий Давыдов на страницах проекта «20 идей».
И приводит такие примеры. В Финляндии штрафы рассчитываются по специальной формуле из суммы ежемесячного дохода нарушителя. И за превышение скорости в городе на 36−38 км/ч нарушитель с зарплатой 2 200 евро заплатит 701 евро (около 44 тысяч рублей по курсу на начало июля), а при доходе 10 000 евро — уже 3,5 тысячи (около 200 тысяч в пересчете на рубли). Да, и в том, и в другом случае — это примерно треть заработка. Но суммы-то абсолютно разные. В России же пенсионер и банкир платят за такое же нарушение одинаково: 500 рублей, а то и 250, если уложатся в 20-дневный дедлайн.
В Швейцарии действует аналогичная привязка штрафов к доходу. И, кстати, именно в этой стране был назначен самый большой в мире штраф за нарушение скоростного режима: за удовольствие прокатиться со скоростью 137 км/ч в зоне с 50-километровым ограничением владельцу Феррари Тестаросса стоимостью 23 миллиона долларов пришлось заплатить 290 000 долларов.
«Есть мнение, что перед законом все равны, и последствия от нарушений одинаковы вне зависимости от размера кошелька водителя. Но такая позиция полностью игнорирует дисциплинарную роль штрафа, как предупредительной меры, а значит, и саму его суть. Чтобы штраф выполнял свою базовую функцию, необходима его зависимость от платежеспособности нарушителя. Поэтому будет справедливо взыскивать с более дорогих транспортных средств штраф в увеличенном размере», — считает Дмитрий Давыдов.
Возможность привязки штрафов к доходам в России неоднократно обсуждалась, но так и не была принята на вооружение.
Действительно, на данном этапе, учитывая уровень теневой экономики и популярность зарплаты в конвертах такую идею реализовать практически невозможно. Зарплату можно скрыть, стоимость автомобиля, особенно если он куплен на вторичном рынке, — в договор купли-продажи даже за 600-й мерседес 2021 года выпуска можно вписать необлагаемую налогом сумму в 250 тысяч рублей — оспорить. Но в то же время существует наглядный показатель, свидетельствующий и о стоимости автомобиля, и о состоятельности нарушителя.
Итак, Дмитрий Давыдов предлагает к базовым размерам штрафов, установленным КоАП, применить повышающий коэффициент для автомобилей с высокой мощностью двигателя. И в зависимости от года выпуска и лошадиных сил умножать установленный штраф на это число. Для легковых автомобилей шкала коэффициентов может выглядеть так:
Ведь как правило, чем мощнее автомобиль и чем он новее, тем больше его цена. К примеру, для новых авто с мощностью двигателя от 176 до 225 л.с применять коэффициент 1,5, для следующих 50 «лошадей» — уже коэффициент 2, и так далее. Для авто мощностью 600 и более лошадиных сил применять 20-кратное увеличение суммы штрафа. С возрастом машины коэффициент снижается.
Таким образом, за одно и то же превышение скорости на 20−40 км/ч водитель новой Kia Sorento получит штраф 750 рублей (500 ₽ х 1,5), водитель пятилетнего Mercedes G500 −2 000 рублей (500 ₽ х 4), а водитель бюджетного автомобиля с объемом двигателя 175 л.с. и меньше отделается той самой 500-рублевкой.
Внедрение повышающего коэффициента при назначении штрафов за нарушение ПДД не составит технической сложности, поскольку мощность двигателя и год выпуска автомобиля указаны в ПТС и «забиваются» в базу ГИБДД при его регистрации.
Мощность двигателя как отправная точка уже давно успешно применяется для расчета транспортного налога: лошадиные силы умножаются на налоговую ставку, которую назначают региональные власти. И для дорогих авто, под капотом которых целый «табун лошадей», применяется повышающий коэффициент от 1,1 (стоимость 3−5 миллиона рублей, возраст до 3 лет) до 3 (стоимость свыше 15 млн, возраст до 20 лет). И стоимость здесь берется средняя, в зависимости от марки, модели и года выпуска, а не та, по которой автомобиль куплен. С 2023 года, кстати, налогом на роскошь будут облагаться машины стоимостью уже от 10 миллионов рублей.
Начисление суммы штрафа за нарушение ПДД, исходя из мощности двигателя, считает Дмитрий Давыдов, существенно изменит отношение к штрафам со стороны тех, кто может позволить себе ездить на дорогом или очень дорогом автомобиле. Как результат, частота нарушений сократится, а значит, снизятся и риски создания аварийной ситуации. В целом это приведет к сокращению травматизма и смертности на дорогах. При этом поступления средств в бюджет увеличатся, что тоже немаловажно.
Предложения Дмитрия Давыдова изучили в Совете Федерации, но охарактеризовали, как «вызывающие сомнения». «Увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния. В этой связи обращаем внимание, что предлагаемые Вами изменения нуждаются в экспертной оценке специалистов и анализе на предмет согласованности с иными законодательными нормами», — говорится в ответе верхней палаты Парламента за подписью заместителя руководителя аппарата комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Кристины Бобылевой.
Однако автор проекта «20 идей» уверен, что в его инициативе отсутствует даже малейшее нивелирование правоприменительных принципов. И приводит убедительные аргументы.
В первую очередь, это необходимость сделать штраф дисциплинарной мерой, способной обратить внимание на неправомерность поступка, предупредить его совершение и рецидив. Сегодня такую задачу штрафы выполняют далеко не для всех граждан страны, ведь восприятие его размера в качестве «шлагбаума» перед возможностью нарушить напрямую зависит от материального положения автовладельца. Статистика доказывает, что водители на дорогих автомобилях во много раз чаще нарушают ПДД, чем водители недорогих машин. Есть категория граждан, которые регулярно пренебрегают правилами дорожного движения, не боясь наказания, и этим они создают угрозу безопасности не только для себя, но и для окружающих. Систематические нарушения, совершаемые данной группой лиц, несут в себе огромный потенциальный ущерб, подчеркивает Дмитрий Давыдов.
«Поэтому эффективность действующих штрафов за нарушение ПДД, а особенно это касается тех самых 500 рублей за превышение скорости на 20−40 км/ч, для большинства состоятельных граждан равна нулю. Мелкие по их меркам суммы, прописанные в КоАП, не создают угрозы возможных неблагоприятных последствий применения штрафа. Наличие неоплаченного штрафа не останавливает их от повторного правонарушения. Выполняя свои обязательства перед законом посредством оплаты штрафов, они не чувствуют необходимости в исправлении, — считает он. — Поэтому лишь усиливая применение индивидуального наказания, учитывающего материальное положение, можно сделать штраф эффективным и тем самым достичь лучших результатов в повышении дисциплины на дорогах».
Когда речь идет о жизни и здоровье людей, которые могут пострадать в аварии только потому, что у владельца дорогого спорткара в кармане оказались лишние 500 рублей, дискуссии о размере штрафа не могут и не должны быть предметом спекуляции. Штраф, подчеркивает Дмитрий Давыдов, это не компенсация за последствия нарушения, потому что возможные травмы или гибель людей не поддаются измерению в деньгах. Штраф должен стать настоящим оберегом общества от таких тяжелых последствий. Необходимо снизить уровень попустительства, когда закон нарушается только из-за того, что ответственность кажется кому-то незначительной. Именно поэтому автор проекта «20 идей» и предлагает узаконить индивидуализацию как принцип дифференциации административной ответственности.
«С учетом практики некоторых европейских стран, в которых безопасность дорожного движения находится на высоком уровне, предложение Д. В. Давыдова можно назвать целесообразным, поскольку повышение штрафа в несколько раз в зависимости от стоимости автомобиля и года его выпуска сделает штрафы для владельцев транспортных средств более ощутимыми. Такая мера действительно может возыметь превентивный (предупредительный) эффект, особенно для водителей, многократно и регулярно допускающих нарушение Правил дорожного движения. Также повышение штрафов для отдельных категорий автовладельцев позволит пополнить федеральный бюджет», — считает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Юлия Костина.
«Мощность двигателя влияет на размер транспортного налога и страховки ОСАГО. Чем выше мощность двигателя, тем больше надо платить. На этом фоне инициатива дифференцировать размеры штрафов по мощности двигателя автомобиля-нарушителя кажется вполне логичной», — добавляет управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин.
Инициативу Дмитрия Давыдова поддержали и автодилеры. Так, в Группе компаний АВТОДОМ — официальном дилере автомобилей класса премиум и люкс — подтвердили, что существующие в действующем КоАП штрафы в виде фиксированных сумм не являются существенными для владельцев дорогих авто. В результате некоторые из них систематически нарушают ПДД. «Размер штрафа должен быть чувствительным для потенциального нарушителя. Назначить автовладельцам административное наказание, пропорциональное стоимости их автомобилей, будет справедливым решением. Чем дороже авто, тем больше может быть сумма штрафа за нарушение ПДД его владельцем. В случае нарушений, совершаемых обеспеченными гражданами, применение дифференцированного подхода к наказанию по имущественному признаку вполне оправдано», — подчеркнули в ГК.
«Инициатива логична, так как владельцы мощных автомобилей чаще остальных нарушают рекомендованный скоростной режим. При этом большее количество ДТП происходит именно по этой причине: например, в Москве 4 июля произошла массовая авария из-за автомобилиста на Ferrari, который маневрировал на высокой скорости. В Санкт-Петербурге ДТП из-за нарушения скоростного режима происходит 13,9 процента несчастных случаев. Штраф в 500 рублей не останавливает любителей погонять. Если же размер штрафа будет рассчитываться исходя из мощности авто (соответственно, и его стоимости), то административное взыскание станет финансово ощутимо для его владельца. Таким образом, нарушение правил дорожного движения станет затратным мероприятием и будет происходить реже», — считает директор по коммуникациям ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.
Так что эксперты, к мнению которых советовала прислушаться заместитель руководителя аппарата комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, в целом поддерживают инициативу Дмитрия Давыдова. И он надеется, что СовФед учтет отсутствие противоречий между предлагаемой им новацией и существующими правовыми нормами, инициирует более детальное рассмотрение возможности ее внедрения и окажет законодательную поддержку.
«Такая работа станет не только полезной с точки зрения улучшения безопасности на дороге, но и сможет пополнить госбюджет», — резюмирует автор проекта «20 идей».