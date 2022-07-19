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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

ЦЮРИХ, 19 июл — РИА Новости. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами «омикрон»-штамма коронавируса, и призвал страны Европы оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок.

Источник: © РИА Новости

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета — только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта “омикрон”, в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния “омикрона” демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — говорится в заявлении Клюге, опубликованном во вторник.

Он сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Клюге также выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.

«Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно», — сообщил директор бюро.

Стратегия, в частности, предусматривает увеличение охвата населения вакцинацией, «стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте», усиление вентиляции закрытых помещений.

Ранее ВОЗ сообщала РИА Новости, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.

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