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16:02 (мск), источник: Газета.Ру

Китайские «хоббиты» оказались предками индейцев

Первое исследование ДНК женщины из Оленьей пещеры в Китае показало ее сходство с индейцами.

Источник: Xueping Ji

Исследователи из Куньминского института зоологии выяснили, что древние люди Китая могли заселить Северную Америку, сделав по пути остановки в Японии и Восточной Сибири. Работа опубликована в журнале Current Biology.

В конце 1970-х годов были найдены останки древних людей в Оленьей пещере на юге Китая. Но их изучение стало возможно лишь в последние десятилетия. Так, в 2012 году удалось узнать их возраст (11−14 тысяч лет) и реконструировать внешность одного из мужчин по черепу. Из-за небольшого роста, который оценивается в 130−140 сантиметров им дали прозвище «китайские хоббиты». Необычное сочетание черт современных и более древних людей заставило многих ученых предположить, что эта популяция принадлежит какому-то другому виду людей или даже гибридам Homo Sapiens с денисовцами. Теперь же наконец-то удалось выделить и расшифровать ДНК из фрагмента одного из черепов. Эта теория не подтвердилась: женщина, чей образец ДНК удалось получить, была генетически близка к современным людям. А точнее — к коренным жителям Америки.

Это открытие привело авторов к предположению, что какая-то часть жителей юга Восточной Азии сначала отправились на север вдоль береговой линии современного восточного Китая. Миграция в Сибирь, возможно, продвигалась через Японские острова. На это может указывать генетическое сходство коренного населения Японии, айнов, с жителями Восточной, но не Центральной Сибири. Затем они дошли до Сибири, где пересекли Берингов пролив между Азией и Северной Америкой. Так люди из Восточной Азии стали первыми людьми, прибывшими в Новый Свет, а возможно — и первыми жителями японских островов.

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