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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во дворе ресторана в Китае обнаружили следы динозавров

Им более 100 миллионов лет.

В городе Лэшань китайской провинции Сычуань посетитель ресторана заметил странные следы на полу внутреннего двора. Выяснилось, что отпечатки лап оставили два зауропода длиной восемь метров, бродившие там в меловом периоде (более 100 миллионов лет назад).

В Сычуани и ранее находили окаменелости, но в основном они принадлежали динозаврам юрского периода. CNN сообщает, что до ресторана в этом месте находилась птицеферма. Следы прекрасно сохранились под слоем грязи и песка.

Владелец ресторана огородил участок с отпечатками динозавров и готов построить навес над ними. Он надеется, что это не только подогреет научный интерес, но и привлечет новых клиентов.

Олеся Маевская

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