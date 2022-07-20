Из-за пандемии коронавируса вдвое снизилась выявляемость гепатита

В апреле 2021 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил сформировать перечень мер для снижения смертности от хронического вирусного гепатита С. Конечной целью была заявлена элиминация — исчезновение новых случаев заболевания. Но врачам помешала пандемия коронавируса — из-за нее в России вдвое снизилась выявляемость вирусного гепатита С, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.
В 2020 и 2021 годах специалисты обнаружили всего около 20 тыс. новых случаев заболевания — а в одном только доковидном 2019 году было зафиксировано 45 тыс. новых пациентов.
«То есть, конечно, ковид привел к тому, что выявление и регистрация людей с хроническим вирусом гепатита стали не столь эффективны», — признал он. Эксперт добавил: результаты исследования Минздрава о распространенности вирусных гепатитов показывают, что примерно 2,1% населения России имеют антитела к гепатиту С.
«Это означает, что в целом в популяции у нас может насчитываться до 2 млн человек с хроническим гепатитом С. Это действительно большая цифра», — сказал Чуланов. При этом на учете состоят только 624 тыс. пациентов.
Председатель межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко представил данные, полученные на основе опросов пациентов. Так, только 64% больных гепатитом С находятся в поле зрения системы здравоохранения.
Из них 28,5% наблюдаются в центрах СПИД, 9% — в центрах гепатита, 23% — в поликлиниках; 4% лишь планировали обратиться к врачу на момент опроса. 23% респондентов «хотели», но так и не дошли до специализированного лечебного учреждения. Около 12% вообще не обращались к врачу.
При этом только 37% больных — те, кто наблюдается в центрах СПИД и гепатита — могут «потенциально» рассчитывать на лечение. Согласно действующему законодательству, препараты бесплатно выдаются только при госпитализации или лечении в дневном стационаре. Все лекарства, выписанные в амбулаторном режиме в поликлинике, пациент должен покупать самостоятельно. По данным Коалиции по готовности к лечению, лечение в рамках ОМС или целевых региональных программ в России ежегодно получают только 20 тыс. человек, или 2−3% от общей доли нуждающихся.
Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Строкова заявила, что Россия относится к числу стран «со значительным распространением» хронического гепатита С в детской популяции — и занимает по этому показателю шестое место в мире. Согласно отчету Роспотребнадзора, в 2016 году в России насчитывалось 16 959 детей с этим заболеванием, в 2017 году было выявлено 485 новых случаев.
Более поздние цифры Строкова не привела, но признала, что количество таких пациентов ежегодно растет. Более 80% из них заразились перинатально, то есть от матери. У трети детей с гепатитом С развивается фиброз печени, а у 4% имеются признаки цирроза и они нуждаются в пересадке. При этом только 8% детей с гепатитом С, по словам Татьяны Строковой, получают лечение.
Владимир Чуланов признал, что проблема вирусных гепатитов в России «крайне серьезная». Но подчеркнул, что за год, прошедший с президентского поручения, «сделано немало». Так, в конце 2021 года Минздрав утвердил клинические рекомендации по лечению гепатита С, следующие, по словам Чуланова, «лучшим мировым практикам».
В клиниках специалисты советуют назначать всем пациентам лечение «наиболее эффективными препаратами, которые позволяют в течение 2−3 месяцев полностью излечить гепатит С» — вне зависимости от стадии фиброза и прочих факторов. Кроме того, «во многом проработаны механизмы доступности лечения», а также продолжается «актуализация данных по пациентам» в регистре гепатитов.
Никита Коваленко в беседе с «Ъ» назвал эти шаги «серьезными» — и выразил надежду, что они приблизят создание государственной федеральной программы по борьбе с гепатитом. «Ъ» рассказывал, что Владимир Чуланов представил проект программы еще в конце декабря 2021 года. На первом этапе, в 2023—2025 годах, предполагалось вылечить более 50% пациентов: 343 тыс. человек, уже состоящих на диспансерном учете — с первоочередным охватом пациентов на поздней стадии фиброза печени. На втором этапе, до 2030 года, запланировано выявить и вылечить всех пациентов, которые пока не находятся на диспансерном наблюдении. Сроки принятия и источники финансирования мероприятий программы Чуланов не обозначил. Однако, по оценке НИФИ Минфина, при текущих ценах на лекарственные препараты оценочная стоимость терапии всех пациентов с хроническим гепатитом С в России до 2030 года составляет около 60 млрд руб. в год — что сравнимо с ежегодными финансовыми потерями страны от нелечения инфекции.
«За год с послания президента проделана огромная работа. Самый главный результат, на наш взгляд, это понимание масштабности проблемы. Дело даже не в количестве пациентов, а в количестве действий, которые необходимо совершить, чтобы добиться элиминации гепатита С», — говорит Никита Коваленко.
Он подчеркивает, что лекарства — это еще не вся медпомощь, в которой нуждаются пациенты с гепатитом. По его словам, прежде всего нужно «спустить на землю диагностику», в частности, сделать анализы бесплатными и доступными в поликлинике, подключить врачей неинфекционных специальностей (по данным опросов «Вместе против гепатита», 55% пациентов на скрининг отправил не инфекционист) и создать единый комплексный подход к диагностике и лечению вне зависимости от региона проживания и прописки пациента.