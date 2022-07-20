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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев обозначил 11 «грехов», в которых обвиняют Россию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пошутил над манерой западных лидеров сваливать вину на Кремль, прикрывая собственные ошибки, и обозначил 11 «грехов», в которых обвиняют Россию.

Источник: © РИА Новости

«НАШИ ГРЕХИ (в чем виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое. В провоцировании введения “адских санкций” против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям», — написал он в Telegram-канале.

Помимо этого, добавил Медведев, именно рука Кремля заставляет президента США Джо Байден путать слова, мешает найти выход из комнаты и вынуждает читать технические примечания по тексту суфлера. Среди прочих провинностей России он также назвал, то, что в Америке можно голосовать по почте, а также то, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».

Замглавы Совбеза также причислил к грехам России отставки всех европейских лидеров со времен Петра I, манипулирование общественным мнением за счет произведений русской литературы и симфонической музыки, «которые некритично потребляют доверчивые европейцы».

Также, по его мнению, именно «российские наймиты» стоят за убийством Гая Юлия Цезаря, которое организовали для того, чтобы расколоть западный мир и продвигать в нем антилиберальные ценности.

В последнем пункте он обозначил «ничем не спровоцированный упреждающий метеоритный удар», который привел к исчезновению динозавров.

При этом Медведев добавил, что список открытый и продолжает пополняться.

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