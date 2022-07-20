Медведев обозначил 11 «грехов», в которых обвиняют Россию

«НАШИ ГРЕХИ (в чем виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое. В провоцировании введения “адских санкций” против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям», — написал он в Telegram-канале.
Помимо этого, добавил Медведев, именно рука Кремля заставляет президента США Джо Байден путать слова, мешает найти выход из комнаты и вынуждает читать технические примечания по тексту суфлера. Среди прочих провинностей России он также назвал, то, что в Америке можно голосовать по почте, а также то, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».
Также, по его мнению, именно «российские наймиты» стоят за убийством Гая Юлия Цезаря, которое организовали для того, чтобы расколоть западный мир и продвигать в нем антилиберальные ценности.
В последнем пункте он обозначил «ничем не спровоцированный упреждающий метеоритный удар», который привел к исчезновению динозавров.
При этом Медведев добавил, что список открытый и продолжает пополняться.