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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Мичигана сорвал второй джекпот за 15 лет, используя те же числа

Он годами использовал одну и ту же комбинацию.

59-летний житель Мичигана, выигравший в 2007 году в лотерею 250 000 долларов (13,7 миллионов рублей), снова сорвал джекпот, пишет UPI. Счастливчик использовал тот же набор счастливых чисел и выиграл 339 768 долларов (18,7 миллионов рублей).

«Я всегда оперировал одним и тем же набором чисел: 05−07−09−12−33, — сказал игрок. — На следующее утро после розыгрыша я узнал о выигрыше и сразу же разбудил жену, чтобы сообщить ей хорошие новости. Мы оба не могли в это поверить».

Двукратный победитель сказал, что его последние призовые деньги пойдут на поездку и накопления на пенсию.

Недавно мы писали о победителе лотереи из Вирджинии, который увидел выигрышные номера во сне.

Олеся Маевская

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