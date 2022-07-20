15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старейший студент из Италии получил диплом магистра в 98 лет
И исполнил мечту своей юности.
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98-летний Джузеппе Патерно из Италии окончил магистратуру с отличием, сообщает газета US News. Пожилой магистр защитил научную степень по истории и философии.
В 2020 году он набрал на экзамене высший балл, получил диплом бакалавра и стал старейшим выпускником в Италии. В этом году он побил свой же рекорд.
Пенсионер всегда хотел получить высшее образование, но в юности Джузеппе не удалось поступить в университет — его забрали в армию. Служба и последующие война, появление семьи и работы на долгие годы отодвинули мечту.
Сейчас Патерно не собирается останавливаться на достигнутом — он задумал написать роман.
Недавно мы писали о 78-летнем выпускнике, который получил аттестат о среднем образовании 60 лет спустя.
Олеся Маевская