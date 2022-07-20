18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чем отличаются снимки телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» (фото)
За скоплениями пыли и газа теперь можно увидеть звезды.
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На прошлой неделе NASA опубликовало новую фотографию скопления галактик SMACS 0723, которые не заметны для человеческого глаза. Изображение было сделано новым космическим телескопом «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов, на разработку которого ушли десятилетия исследований и инноваций.
Джон Кристенсен, молодой физик и разработчик программного обеспечения, по его же словам, всегда мечтал «создавать инструменты, помогающие людям изучать и понимать красоту Вселенной на всех уровнях». В социальных сетях он поделился своим веб-приложением, позволяющим сравнить снимки телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», позволяя пользователям сравнивать их в режиме реального времени, пишет National Public Radio.
На снимках видно, что «Джеймс Уэбб» способен показать звезды там, где «Хаббл» их не видит — за скоплениями пыли и газа.
Следует отметить, что телескоп «Хаббл» работает в видимом диапазоне, а «Джеймс Уэбб» — в инфракрасном (ближнем и среднем).
Олеся Маевская