Путин объяснил свой кашель работой кондиционера в Тегеране

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А “кондишн” там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — извинился глава государства после небольшого покашливания в начале реплики.
19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.
В ходе встречи лидеры приняли решение провести следующий саммит в «астанинском формате» до конца 2022 года в России по приглашению Путина. Также 19 июля в Тегеране прошли двусторонние встречи президента России с турецким и иранским лидерами.