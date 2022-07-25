Производство первого в России бытового генератора воды из воздуха начнут в 2023 году

«Наша гидропанель способна производить воду из воздуха в любом месте планеты, где светит солнце, а относительная влажность воздуха превышает 5%, то есть практически везде. В гидропанели используется адсорбент, способный как губка впитывать влагу из воздуха в ночное время. Днем от нагрева солнечной энергией, поглощаемой специальным селективным экраном, выделяются пары. В жидкое состояние вода переходит путем конденсации. По сути, это новая реальность в получении чистой питьевой воды», — заявил директор по развитию проекта, заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков, чьи слова приводятся в сообщении.
Генератор сможет производить как дистиллированную воду для технических и бытовых нужд, так и чистую питьевую воду, а в перспективе — с заданными вкусовыми свойствами. Генератор будет производиться под торговой маркой «Гидропанель AlterOcean» (Альтернативный океан). Производство комплектующих частей и сборка начнутся в России в 2023 году, а еще через год запланирован выход на международный рынок. В течение первых трех лет предприятие планирует выйти на выпуск нескольких тысяч гидропанелей в год.
«Это как бутилированная вода в доме или офисе, но без курьеров и доставки. В недалеком будущем гидропанель будет интегрирована во все системы управления современными домами. Например, автономному дому нужен независимый источник воды, для экодома важны экологически безопасные, автономные решения, а “умный дом” ценит технологии, такие как настройка вкусовых свойств или прогнозирование объемов потребления воды», — добавил Меньщиков.
В пресс-службе также рассказали, что разработкой сорбционных генераторов воды сегодня занимаются лишь несколько научных коллективов в мире, а рыночным производством всего одна компания из США. При этом российским инженерам удалось превзойти этот аналог по целому ряду показателей: размерам, производительности, рабочим условиям (порогу влажности воздуха) и стоимости оборудования. В российской установке используется твердый пористый поглотитель воды, а у американцев — жидкий абсорбент. Это отличие стало технологическим преимуществом, так как позволяет получить большее количество воды в сопоставимых условиях, отметил Меньщиков.