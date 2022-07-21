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04:28 (мск), источник: Известия

Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России

Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России. Соответствующий документ разработал Минтруд (есть у «Известий»).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В нем говорится, что на получение профессии в РФ смогут претендовать те, кто имеет удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, а также подал заявление на гражданство.

«Планируется, что такой мерой поддержки воспользуются до 10 тыс. граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, оформивших статус беженца или получивших временное убежище и начавших процесс получения гражданства», — рассказали «Известиям» в Минтруде.

Там отметили, что внесение поправок не потребует дополнительного финансирования, так как обучение планируется проводить в рамках выделенных средств. Сейчас проект постановления вынесен на общественное обсуждение и направлен на межведомственное согласование.

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