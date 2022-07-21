13:59 (мск), источник: ТАСС
Большинство немцев стали быстрее и реже мыться ради экономии
По данным опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild, на такой шаг в основном пошли сторонники «зеленых».
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БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Большинство граждан Германии (62%) в целях экономии сократили время принятия душа или же стали реже мыться. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду вечером результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По данным опроса, на такой шаг в основном пошли сторонники «зеленых», среди них 33% признались, что моются реже и быстрее, чем несколько месяцев назад. При этом более трети респондентов (35%) заявили, что никак не изменили свои привычки.
Почти половина опрошенных (45%) рассказали, что планируют или уже начали готовиться к потенциально холодной зиме, например, приобрели аварийный генератор. Еще 44% заявили о готовности выйти на демонстрации против высоких цен на энергию, 50% не поддержали идею протестов.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее в интервью изданию Der Spiegel заявил, что на фоне необходимости экономии энергии он стал меньше принимать душ. Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут». «Я должен был смеяться над этим. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», — резюмировал министр. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя рекомендацию для всех жителей ФРГ сократить время принятия душа, заявил следующее: «Я думаю, что министр хотел высказаться по этому вопросу только от своего имени, а не указывать другим, что делать».
Правительство Германии 23 июня повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.