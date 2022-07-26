Российские ученые нашли новый биомаркер агрессивной опухоли мозга

«Общий уровень гаптоглобина может быть использован как неспецифический параметр присутствия глиобластoмы — он повышается не только при опухолях, а в целом при наличии какой-то острой фазы заболевания. В случае опухоли уровень несколько выше, но это не позволяет делать однозначные выводы о наличии глиобластoмы. На ее присутствие более надежно указывает наличие в плазме зонулина, который в норме присутствует в ней в неопределяемых концентрациях» — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, д.б.н. Станислав Нарыжный.
Гаптоглобин относится к острофазным белкам — тем, которые в большом количестве вырабатываются при инфекциях, травмах, ноовообразованиях и других поражениях организма. Он присутствует в плазме крови практически всегда, а в высоких концентрациях указывает на патологические процессы. Зонулин же, из которого образуется гаптоглобин, вырабатывается в том числе клетками самой глиобластoмы. Он способен проходить через гематоэнцефалический барьер, отделяющий нервную систему от кровеносной, что и позволяет обнаруживать его в крови и использовать как диагностический показатель.
Мультиформная глиобластoма — наиболее злокачественная первичная опухоль головного мозга, на которую приходится до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Она способна привести к гибели пациента в течение двух лет даже при необходимом лечении, а без него — в течение трех месяцев. Поэтому важно выявить заболевание как можно раньше, еще до появления внешних признаков.