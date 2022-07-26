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12:40 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые нашли новый биомаркер агрессивной опухоли мозга

Белок крови гаптоглобин и его форму зонулин можно использовать в качестве биомаркеров для диагностики агрессивной опухоли мозга глиобластoмы, выяснили специалисты из НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ и Института биомедицинской химии им. Ореховича. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Курчатовского института.

Источник: neuroradiologycases.com

«Общий уровень гаптоглобина может быть использован как неспецифический параметр присутствия глиобластoмы — он повышается не только при опухолях, а в целом при наличии какой-то острой фазы заболевания. В случае опухоли уровень несколько выше, но это не позволяет делать однозначные выводы о наличии глиобластoмы. На ее присутствие более надежно указывает наличие в плазме зонулина, который в норме присутствует в ней в неопределяемых концентрациях» — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, д.б.н. Станислав Нарыжный.

Исследователи проанализировали существующие работы, посвященные возможности использования гаптоглобина в качестве биомаркера, а также изучили уровни гаптоглобина и зонулина в плазме крови здоровых людей и пациентов с глиобластoмой.

Гаптоглобин относится к острофазным белкам — тем, которые в большом количестве вырабатываются при инфекциях, травмах, ноовообразованиях и других поражениях организма. Он присутствует в плазме крови практически всегда, а в высоких концентрациях указывает на патологические процессы. Зонулин же, из которого образуется гаптоглобин, вырабатывается в том числе клетками самой глиобластoмы. Он способен проходить через гематоэнцефалический барьер, отделяющий нервную систему от кровеносной, что и позволяет обнаруживать его в крови и использовать как диагностический показатель.

Ученые рассчитывают, что полученные данные позволят использовать гаптоглобин и зонулин в качестве биомаркеров глиобластoмы.

Мультиформная глиобластoма — наиболее злокачественная первичная опухоль головного мозга, на которую приходится до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Она способна привести к гибели пациента в течение двух лет даже при необходимом лечении, а без него — в течение трех месяцев. Поэтому важно выявить заболевание как можно раньше, еще до появления внешних признаков.

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