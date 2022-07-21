16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ядовитых «соляных бассейнах» Красного моря обнаружили жизнь
Их изучение пролило свет на происхождение жизни на Земле.
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Глубоководные соляные бассейны — это гиперсоленые озера, которые образуются на морском дне. Благодаря сложному химическому составу и полному отсутствию кислорода, они кишат жизнью. Ученым известно всего несколько десятков глубоководных бассейнов, но лишь три из них содержат высокий уровень соли — в Мексиканском заливе, в Средиземном и Красном морях.
Новое исследование ученых Кафедры морских наук о Земле Университета Майами показало, что ядовитые глубоководные бассейны с концентрированной соленой водой являются ключом к разгадке происхождения жизни на Земле. Исследователи подробно рассказали об этом в журнале Communications Earth and Environment.
Во время экспедиции 2020 года ученые изучали побережье Красного моря в Саудовской Аравии, которое ранее почти не было исследовано. С помощью дистанционно управляемого подводного аппарата ученые обнаружили бассейны на глубине 1,1 мили (1,77 км). Самый большой бассейн имел площадь около 107 000 квадратных футов (10 000 квадратных метров), а три меньших бассейна — менее 107 квадратных футов (10 квадратных метров).
На такой большой глубине жизни почти нет. Тем не менее, эти соляные бассейны — богатый оазис жизни.
В течение последних лет исследователями были обнаружены рыбы, креветки и угри, которые обитают там и используют соленые воды для охоты, поедая отравленных концентрированной водой организмов.
«Мы уверены в том, что жизнь на Земле зародилась в глубоком море, в почти наверняка бескислородных условиях, — сказал Пуркис. — Соленые глубоководные бассейны изобилуют микроорганизмами и являются отличным аналогом нашей планеты в начале ее развития. Их изучение позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поисках жизни в других “водных мирах” в нашей Солнечной системе и за ее пределами».
Олеся Маевская