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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, почему глубоководные кораллы светятся в темноте

Так они привлекают добычу.

Источник: Or Ben-Zvi, Yoav Lindemann, Gal Eyal & Yossi Loya

Группа ученых Тель-Авивского университета выяснила, почему глубоководные кораллы светятся в темноте. Результаты исследования показали, что зелеными и желтыми щупальцами они заманивают добычу. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

Ученые уверены, что с помощью флюоресценции кораллы «манят» к себе добычу. Свою теорию они назвали гипотезой «световой ловушки». Ее основа в том, что они привлекают внимание светящегося планктона, который не замечает ловушку.

Свою теорию исследователи проверили во время серии лабораторных экспериментов: на флуоресцентный сигнал отреагировали маленькие креветки Artemia salina. Аналогичные результаты были получены, когда ученые поставили эксперименты в Эйлатском заливе, расположенном на севере Красного моря. Местное ракообразное Anisomysis Marisrubri, ставшее жертвой кораллов в Персидском заливе, привлекли флуоресцентные сигналы.

Важно отметить, что в этом исследовании рассматривался только один вид мезофотических кораллов. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как планктон и ракообразные разного вида, стадии жизни и ареала обитания воспринимают свет кораллов.

Олеся Маевская

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