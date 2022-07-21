13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему глубоководные кораллы светятся в темноте
Так они привлекают добычу.
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Группа ученых Тель-Авивского университета выяснила, почему глубоководные кораллы светятся в темноте. Результаты исследования показали, что зелеными и желтыми щупальцами они заманивают добычу. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.
Ученые уверены, что с помощью флюоресценции кораллы «манят» к себе добычу. Свою теорию они назвали гипотезой «световой ловушки». Ее основа в том, что они привлекают внимание светящегося планктона, который не замечает ловушку.
Свою теорию исследователи проверили во время серии лабораторных экспериментов: на флуоресцентный сигнал отреагировали маленькие креветки Artemia salina. Аналогичные результаты были получены, когда ученые поставили эксперименты в Эйлатском заливе, расположенном на севере Красного моря. Местное ракообразное Anisomysis Marisrubri, ставшее жертвой кораллов в Персидском заливе, привлекли флуоресцентные сигналы.
Важно отметить, что в этом исследовании рассматривался только один вид мезофотических кораллов. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как планктон и ракообразные разного вида, стадии жизни и ареала обитания воспринимают свет кораллов.
Олеся Маевская