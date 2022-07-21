10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американские ученые изучили гены, отвечающие за зависимости
И описали, как они влияют на реакции мозга.
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Исследователи Школы медицины Университета Северной Каролины во главе с доктором Хеджунгом Воном, доцентом кафедры генетики и членом Центра неврологии, решили изучить геном склонных к зависимости людей. Ученым удалось определить, что их особые гены, представленные в определенных типах нейронов, заставляют другие клетки посылать химические сигналы по всему мозгу, пишет Medical Xpress.
Исследователи обнаружили, что гены курильщиков связаны с восприятием боли и реакцией на пищу, а также со злоупотреблением тяжелыми наркотиками. Ген людей с алкогольной зависимостью связан со стрессом и обучением, а также со злоупотреблением другими наркотиками (например, морфином).
«Мы обнаружили, что нейролептики и другие стабилизаторы настроения потенциально могут обеспечить терапевтическое облегчение людям, борющимся со злоупотреблением психоактивными веществами, — сказала первый автор Нэнси Сей, аспирант лаборатории Вона. — Мы уверены, что наше исследование обеспечит основу для исследований, направленных на создание более эффективных методов лечения наркозависимости».
Олеся Маевская