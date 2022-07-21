13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские ученые будут использовать борщевик для очистки моря от нефти
Сорбент активно впитывает загрязнители до 1,5 часов.
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Сотрудники подведомственного Минобрнауки России Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) им. И. М. Губкина разработали сорбент из борщевика, который способен очистить техническую воду и ликвидировать разливы нефти как в море, так и на суше. Кроме этого, разработка поможет сократить площадь борщевика — контакт с растением вызывает серьезные проблемы со здоровьем.
Борщевик — род растений семейства зонтичных, насчитывающий 152 вида, распространенных в умеренном поясе Восточного полушария. Их выращивают как декоративные растения, на корм скоту и даже в пищу для человека. Однако часть видов содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие аллергические реакции, ожоги на коже, раковые опухоли и врожденные патологии у людей и животных.
Ученые Губкинского университета представили способ получения сорбента из этого опасного вида борщевика, который можно применять для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории, а также для очистки технической воды. Время активного впитывания загрязнений сорбентом составляет до 1,5 часов, пишет сайт Минобрнауки.
«Сорбент при высокой степени плавучести обладает большой сорбционной емкостью. По сравнению с известными органическими аналогами сорбционная емкость сорбента из борщевика в среднем больше на 50%», — заявил кандидат технических наук Юрий Дубинов.
Олеся Маевская