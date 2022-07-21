В МГУ изобрели «шагающее колесо» для инвалидных колясок и вездеходных машин

Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
«Движитель состоит из двух одинаковых дисков, соединенных друг с другом под прямым углом в одной точке на обводах дисков либо на части общего радиуса. Перемещение происходит попеременно по краю то одной части, то другой, и движение получается переваливанием с одного на другой диск», — говорится в релизе.
Таким образом, транспортные средства с подобным движителем будут совмещать плюсы колесной и шагающей техники. На каждое транспортное средства необходимо будет устанавливать два или более таких движителей.
В первую очередь, изобретение необходимо для вездеходов и инвалидных колясок, поскольку далеко не везде можно установить пандусы. Стоит отметить, что получение патента не означает начало серийного производства или продаж устройства.
Ранее физики из ННГУ создали нанопленку для зарядки гаджетов и питания космических аппаратов.