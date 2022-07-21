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16:23 (мск), источник: Газета.Ру

В МГУ изобрели «шагающее колесо» для инвалидных колясок и вездеходных машин

Сотрудник Московского государственного университета Алексей Осокин разработал и запатентовал гибридный движитель для наземного транспорта, совмещающий в себе признаки колесных и шагающих механизмов.

Источник: МГУ

Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

«Движитель состоит из двух одинаковых дисков, соединенных друг с другом под прямым углом в одной точке на обводах дисков либо на части общего радиуса. Перемещение происходит попеременно по краю то одной части, то другой, и движение получается переваливанием с одного на другой диск», — говорится в релизе.

Благодаря этим особенностям механизм может преодолевать препятствия и взбираться по лестницам, но сохраняет способность к быстрому перемещению по ровной поверхности.

Таким образом, транспортные средства с подобным движителем будут совмещать плюсы колесной и шагающей техники. На каждое транспортное средства необходимо будет устанавливать два или более таких движителей.

В первую очередь, изобретение необходимо для вездеходов и инвалидных колясок, поскольку далеко не везде можно установить пандусы. Стоит отметить, что получение патента не означает начало серийного производства или продаж устройства.

Ранее физики из ННГУ создали нанопленку для зарядки гаджетов и питания космических аппаратов.

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