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18:33 (мск), источник: Ведомости

Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере

Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о «великом человеке» Степане Бандере, которые он произнес в разговоре с позвонившими ему российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Писатель высказался на эту тему в своем Twitter.

«Чистая чушь. В этом нет правды», — написал Кинг в соцсети.

Ранее Кингу позвонили от лица президента Украины пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые притворились президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом.

В ходе разговора подставной президент Украины попросил Кинга написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Разговор пранкеры выложили на своем RuTube-канале.

Кинг, во время общения, высказался также на счет Бандеры. Американский писатель заявил, что нет идеальных людей, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон тоже не были идеальными — они были рабовладельцами, уточнил Кинг. «Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек, и вы — великий человек», — заявил писатель.

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