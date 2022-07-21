Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере

«Чистая чушь. В этом нет правды», — написал Кинг в соцсети.
Ранее Кингу позвонили от лица президента Украины пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые притворились президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом.
В ходе разговора подставной президент Украины попросил Кинга написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Разговор пранкеры выложили на своем RuTube-канале.
Кинг, во время общения, высказался также на счет Бандеры. Американский писатель заявил, что нет идеальных людей, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон тоже не были идеальными — они были рабовладельцами, уточнил Кинг. «Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек, и вы — великий человек», — заявил писатель.