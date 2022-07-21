19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка подала на мужчину иск за то, что он не пришел на свидание
Сумма компенсации морального вреда — 10 000 долларов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жительница Мичигана КюэйШонтэ Шорт подала в суд на Ричарда Джордана за то, что не явился на свидание. По словам истца, он обещал прийти к ней на свидание, но не явился.
Шорт требует 10 тысяч долларов (573 тысячи рублей) компенсации за «преднамеренно причиненный эмоциональный стресс» и «лжесвидетельство», пишет LADBible.
«Честно говоря, я думал, что иск не будут рассматривать. У нас с Шорт было одно свидание, а теперь мне предъявляют иск на 10 тысяч», — заявил Джордан во время виртуального слушания.
Судье пришлось объяснить американке, что она неправильно растолковала обещание своего кавалера и не поняла судебный термин.
«Лжесвидетельство — это дача ложных показаний под присягой. Я не вижу в жалобе доказательств, что ответчик говорил что-то под присягой», — сказал судья. Он рекомендовал Шорт отнести иск в окружной суд, так как в районном — другая юрисдикция.
Недавно мы писали о мужчине из Индии, который подал на развод из-за однообразного меню.
Олеся Маевская