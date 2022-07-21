В Минздраве рекомендовали прививаться от коронавируса каждые полгода

Он рассказал, что в России растет заболеваемость коронавирусом. В стране преимущественно циркулирует штамм «омикрон», который вызывает сравнительно легкое течение болезни, особенно у вакцинированных людей.
«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Плутницкий (цитата по ТАСС).
Он добавил, что своевременная вакцинация и ревакцинация людей из групп риска существенно снижает вероятность осложненного течения COVID-19 и развития «долгого» коронавируса. Пациенты с COVID-19, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, не сделали прививки, отметил Плутницкий. Также он рекомендовал после COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить возможные осложнения на ранней стадии.
18 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения. Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим людям из групп риска. Ведомство отменило все ограничения, введенные во время пандемии, 1 июля.