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19:28 (мск), источник: Ведомости

В Минздраве рекомендовали прививаться от коронавируса каждые полгода

Россиянам, особенно пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, следует делать прививку от коронавируса каждые полгода, заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий.

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Источник: Reuters

Он рассказал, что в России растет заболеваемость коронавирусом. В стране преимущественно циркулирует штамм «омикрон», который вызывает сравнительно легкое течение болезни, особенно у вакцинированных людей.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Плутницкий (цитата по ТАСС).

Он добавил, что своевременная вакцинация и ревакцинация людей из групп риска существенно снижает вероятность осложненного течения COVID-19 и развития «долгого» коронавируса. Пациенты с COVID-19, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, не сделали прививки, отметил Плутницкий. Также он рекомендовал после COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить возможные осложнения на ранней стадии.

18 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения. Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим людям из групп риска. Ведомство отменило все ограничения, введенные во время пандемии, 1 июля.

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